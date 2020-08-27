"يونيفيل" تدعو لـ"ضبط النفس" على حدود لبنان وإسرائيل

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جي بي سي نيوز :- أعلنت قوات الطوارئ الدوليّة العاملة في لبنان (يونيفيل)، الأربعاء، أنّها تجري اتصالات لـ"ضبط النفس" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان للقوات الأممية، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، قصف أهداف لتنظيم "حزب الله" اللبناني، بزعم الرد على إطلاق نار من الجانب اللبناني استهدف قوة للجيش.

وأفاد البيان، بأن "يونيفيل رصدت مساء الثلاثاء، إطلاق عدد من القنابل المضيئة وقذائف هاون ومدفعية وأنشطة مكثفة لطائرات دون طيار من عدة مواقع للجيش الإسرائيلي على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان".

وأضاف: "قامت اليونيفيل على الفور بتحريك قنوات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها وعززت قواتها على طول الخط الأزرق".

وأشار البيان، أن رئيس بعثة "يونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال بالأطراف، يحثهم على ضبط النفس.

وطلب ديل كول، بحسب البيان ذاته، من "جميع الأطراف تجنب أي عمل استفزازي من شأنه أن يزيد من تصعيد التوترات ويعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر".

وقال: "لقد فتحت تحقيقاً عاجلاً وأدعو الطرفين إلى التعاون الكامل مع اليونيفيل للمساعدة في تحديد الحقائق".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الأربعاء، رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد "الاعتداء" الإسرائيلي الأخير على جنوب البلاد.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، تنفيذ غارة جوية الثلاثاء على أهداف لتنظيم "حزب الله" اللبناني، على الحدود بين البلدين.

وتحدث عن أن "الغارة جاءت ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية استهدف قوة للجيش الإسرائيلي بمنطقة منارة الحدودية".

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