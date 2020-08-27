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بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود مقامة على أملاك الدولة

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"الزهراني": الجهات الأمنية أطاحت بالمعتدين على مراقبينا

بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود مقامة على أملاك الدولة

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة؛ محطة وقود تقع على أرض حكومية عند الكيلو 16 بطريق مكة القديم، مقامة على مساحة تقدر بنحو 1100م2؛ حيث شملت الإزالة 16 محلًّا تجاريًّا.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: أعمال الإزالة جرت بمشاركة الشرطة والدوريات الأمنية والمرور والدفاع المدني والشركة للكهرباء والإدارات المعنية في الأمانة، مضيفًا تكامل الجهود الميدانية برفع الأنقاض من الموقع والتنسيق مع الجهات المعنية لتفريغ خزانات الوقود في المحطة واستكمال إجراءات الإزالة.

وأضاف: جاءت الإزالة بعد رصد التعدي على الموقع خلال شهر رمضان الماضي؛ مما أسفر عن الاعتداء على مراقبي البلدية، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية والإطاحة بالمعتدين من قبل الجهات الأمنية.

وأكد "الزهراني" استمرار جهود البلديات الفرعية من خلال مراقبيها برصد التعديات وإزالتها وفقًا للأنظمة بغرض حفظ أملاك الدولة.

بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود مقامة على أملاك الدولة

أمانة محافظة جدة محطة وقود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية