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حائل تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا .. اليوم

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حائل تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا .. اليوم حائل تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا .. اليوم
المنطقة لم تشهد أي وفيات.. ورصد 58 حالة شفاء جديدة

حائل تسجل إصابة واحدة فقط بكورونا .. اليوم

سجلت منطقة حائل، اليوم الخميس، حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد في مدينة حائل، فيما لم تسجل محافظاتها أي إصابات جديدة، كما لم يتم تسجيل أي وفيات في المنطقة.

وسجلت حائل، 58 حالة تعافٍ جديدة، منها 55 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وأظهر إنفوجرافيك نشره المصمّم "عبدالعزيز عليان الطهيمي" على حسابه في "تويتر" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة 91.9% بإجمالي 5579 حالة بزيادة 1.1%، وارتفاع نسبة حالات التعافي إلى 91.1% وبلغت 5082 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 8.1% التي وصلت إلى الرقم 452 حالة، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81% بواقع 45 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.منطقة حائل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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