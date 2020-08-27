مدير تعليم سراة عبيدة: للأسرة دور فاعل في نجاح "التدريس عن بعد"

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خلال تفقده عددًا من المدارس في مركز الفرشة

زار مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن العلكمي، اليوم، الخميس، عددًا من المدارس في مركز الفرشة، يرافقه مدير مكتب التعليم بالفرشة، محمد الشامي.

واطلع "العلكمي"، خلال الزيارة الميدانية على استعدادات المدارس والتجهيزات اللازمة للتعليم عن بعد، وآلية تسليم الكتب الدراسية للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

والتقى بقادة المدارس، وأكد على ما يجب اتخاذه من الشراكة والتعاون البناء مع أولياء الأمور لدورهم الهام والفاعل خلال المرحلة المقبلة وتذليل كل العقبات وتهيئة الجو التعليمي المناسب لأبنائهم في منازلهم للوصول بهم إلى تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم عن بعد.

وأكد مدير التعليم، في لقائه بالهيئة الإدارية والتعليمية بهذه المدارس ومكتب التعليم بالفرشة، على ضرورة التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحثهم على التعامل مع المنصات التعليمية المتاحة بشكل إيجابي وفعال لتحقيق الهدف المنشود من التعليم عن بُعد، وتفعيل الشراكة مع الأسرة لتحقيق النجاح بتنفيذ قرار الدراسة عن بعد.

وأشاد بالجهود المبذولة من مشرفي المكتب وإدارات المدارس والهيئة الإدارية في تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتنفيذ خطط الاستعداد بشكل جيد ومنظم منذ وقت مبكر.

مدير التعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي