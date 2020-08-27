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"المودة للتنمية الأسرية” يدشن استراتيجيته الجديدة للأربعة الأعوام القادمة

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"المودة للتنمية الأسرية” يدشن استراتيجيته الجديدة للأربعة الأعوام القادمة "المودة للتنمية الأسرية” يدشن استراتيجيته الجديدة للأربعة الأعوام القادمة
تحت شعار "بطموحنا نقدر"

دشن مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية حديثًا في اجتماعه الأول عن بعد هوية البدء في التخطيط للاستراتيجية الجديدة للأربعة الأعوام القادمة 2021- 2024م تحت شعار "بطموحنا نقدر"، وذلك بنهاية الاستراتيجية الحالية بحلول نهاية العام 2020م.

وبدأ نائب رئيس مجلس الإدارة زهير المرحومي الاجتماع الأول باستعراض جدول أعمال الاجتماع التي يأتي في مقدمتها تدشين أعمال بدء الخطة الاستراتيجية الثالثة التي وضع لها شعار "بطموحنا نقدر" لتحفيز فريق العمل على ابتكار برامج ومبادرات مميزة يكون لها الأثر ويتم إدراجها ضمن الاستراتيجية الجديدة.

وأوضح المرحومي أن المودة بدأت خطواتها الأولى في صناعة الاستراتيجية الجديدة التي ستستمر لمدة أربع سنوات للأعوام 2021-2024م؛ حيث تعاقدت الجمعية مع شركة استشارية متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وفق أعلى المعايير المهنية المعروفة عالميًّا، وبدأت ورش العمل لصناعة استراتيجية يكون في مقدمة أولوياتها مصلحة المستفيد أولًا.

وأشار إلى أن المجلس اعتمد أهداف النظام الأساسي للجمعية التي عمل على تطويرها فريق عمل المودة بمشاركة أعضاء المجلس؛ تمهيدًا لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية، وتم هذا التطوير لأن الأهداف التي كانت موجودة لا تواكب التطور الذي طرأ على المودة وحجم التوسع الكبير في المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها اشتراطات محددة في كتابة الأهداف.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة أهمية التعاون مع منظمة الأسرة العربية، وذلك للمشاركة الفاعلة في الملتقيات المتعلقة بالأسرة وتسليط الضوء على قضايا الأسرة وصناعة مبادرات أسرية مشتركة على مستوى الوطن العربي.

إلى هذا ناقش المجلس المشاريع الحكومية التي تعمل عليها المودة مع وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، بالإضافة إلى النقاش في كيفية استثمار الاحتياط النقدي الموجود في المودة.جمعية المودة للتنمية الأسرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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