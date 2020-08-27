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"شؤون الحرمين" تناقش أبرز الأنظمة المستخدمة في قياس المؤشرات

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"شؤون الحرمين" تناقش أبرز الأنظمة المستخدمة في قياس المؤشرات "شؤون الحرمين" تناقش أبرز الأنظمة المستخدمة في قياس المؤشرات
في إطار المساعي الرامية للاستفادة من الموارد المتاحة وتخطّي التحديات

عقدت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وكالة الترجمة والشؤون التقنية، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" لمناقشة أبرز الأنظمة المستخدمة في مجال قياس المؤشرات ومتابعة الخطط الاستراتيجية والمبادرات التحولية الرقمية مع عدد من الشركات المحلية والدولية للبحث عن أفضل الحلول الرقمية التي تضمن رفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات الرقمية المقدمة, والمتزامنة مع انطلاق مشاريع الخطة الاستراتيجية (2024) التي أطلقها الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف المطرفي, أن مثل هذه الأنظمة تسهم بشكل كبير في استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات، سواء الداخلية أو الخارجية والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة مع توفير جميع احتياجات قاصدي الحرمين الشريفين وتحقيق أعلى درجات الرضا وتوفير البيئة المثالية.

وذكر مساعد المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس رامي الثبيتي، أن التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات وتفعيل التطبيقات الذكية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي تحت شعار "رئاسة ذكية".رئاسة شؤون الحرمين الشريفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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