للتعريف بالكلية..”الاتصالات بالرياض” تنظم برنامجاً  للطلبة المستجدين

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للفصل التدريبي الأول 1441 / 1442هـ

نظمت كلية الاتصالات بالرياض أمس, برنامجاً تعريفياً للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1441/ 1442هـ.

وحث وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، المتدربين المستجدين، على الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب والجهد والاجتهاد في مسيرتهم التعليمية.

من جانبه أوضح مدير الخدمات الإرشادية بالكلية أحمد بن إبراهيم المبرز، أن البرنامج هدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها وأقسامها وإداراتها المختلفة.

وأضاف المبرز أن البرنامج تخللته زيارة للأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على خدماتها التدريبية.

كلية الاتصالات بالرياض