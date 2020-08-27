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في العراق.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع "الكاظمي" تتناول العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة

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في العراق.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع "الكاظمي" تتناول العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة في العراق.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع "الكاظمي" تتناول العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة
نقل له تحيات القيادة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي

في العراق.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للعراق، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناولت العلاقات الثنائية.
قال وزير الخارجية: "سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.. حيث تناولت مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة، كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق."وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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