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"كورونا" يحرم "بوغبا" من التواجد في تشكيلة منتخب فرنسا

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"كورونا" يحرم "بوغبا" من التواجد في تشكيلة منتخب فرنسا "كورونا" يحرم "بوغبا" من التواجد في تشكيلة منتخب فرنسا
الفريق سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل

أعلنت مصادر صحفية إنجليزية عن إصابة نجم "مانشستر يونايتد"، الفرنسي بول بوغبا، بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة SPORTbible عن إصابة المهاجم الفرنسي بعد إجرائه فحص الـ PCR قبل الانضمام إلى تشكيلة الفرنسي الذي سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل.

ومن المقرر استبدال "بوغبا" بلاعب آخر في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وشارك "بوغبا" لاعب وسط مانشستر يونايتد في 14 مباراة بجميع المسابقات عند استئناف الموسم في، وساهم في احتلال فريقه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ليحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.الفرنسي بول بوغبا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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