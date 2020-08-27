أخبار عاجلة

"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية -
عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب -
إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11% -
من هو "خالد المشري".. "عراب تركيا الخفي" السبب في أزمة طرابلس؟ -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من تقرير كورونا اليومي.. 57% من الإصابات الجديدة ذكور والأطفال 11%

Print
من تقرير كورونا اليومي.. 57% من الإصابات الجديدة ذكور والأطفال 11% من تقرير كورونا اليومي.. 57% من الإصابات الجديدة ذكور والأطفال 11%
"الصحة": نسبة البالغين 83% وكبار السن 6% وتم إجراء 63265 فحصاً جديداً

من تقرير كورونا اليومي.. 57% من الإصابات الجديدة ذكور والأطفال 11%

كشفت وزارة الصحة أن 43% من حالات إصابات كورونا المسجلة اليوم في المملكة اناث و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 83%، وكبار السن 6 % لافتةً أنه تم إجراء (63265) فحصاً مخبرياً جديداً.

تفصيلا أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (1019) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (311855) حالة، من بينها (21815) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1582) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (286255) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1019) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 83%، وكبار السن 6% فيما بلغ عدد الوفيات (3785) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً أنه تم إجراء (63265) فحصاً مخبرياً جديداً.
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.احصائية 8 محرم .pdf وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية