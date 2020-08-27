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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 7934.43 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7934.43 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 7934.43 نقطة
بتداولات تجاوزت 9.2 مليارات ريال لأكثر من 420 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 20.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7934.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 385 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين، والعمران، وشمس، والأهلي للتكافل، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سلامة، وأنابيب السعودية، وينساب، والمواساة، وفيبكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.61%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، وكهرباء السعودية، وسيرا، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 53.45 نقطة ليقفل عند مستوى 8769.53 نقطة، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 ألف سهم تقاسمتها 666 صفقة.
مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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