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الجيش الصيني: لن نرقص على نغمة أمريكا أبدًا ولن ندعها تثير مشاكل

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الجيش الصيني: لن نرقص على نغمة أمريكا أبدًا ولن ندعها تثير مشاكل الجيش الصيني: لن نرقص على نغمة أمريكا أبدًا ولن ندعها تثير مشاكل
غداة إدراج واشنطن 24 شركة تابعة لبكين في القائمة السوداء

الجيش الصيني: لن نرقص على نغمة أمريكا أبدًا ولن ندعها تثير مشاكل

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم (الخميس)، أن "جيش الصين لن يرقص على نغمة الولايات المتحدة أبدًا ولن يدعها تثير مشاكل“.

وفي أجواء تتسم بالتوتر بين جيشي البلدين، أضاف المتحدث خلال إفادة صحفية شهرية، أن بلاده تأمل في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية لتوفير مناخ إيجابي لتعاون عالي المستوى بين الجيشين، وفقاً لـ"رويترز".

في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها تشاو لي جيان، أن "من الجور أن تفرض واشنطن عقوبات على شركات صينية تشارك في عمليات إعمار ببحر الصين الجنوبي، بما أن هذه الأنشطة تجري على منطقة تخص الصين".

وأدرجت الولايات المتحدة أمس 24 شركة صينية في القائمة السوداء، واستهدفت أفرادًا أشارت إلى أنهم يشاركون في أعمال تشييد وأعمال عسكرية في بحر الصين الجنوبي، في أول عقوبات تستهدف الصين، فيما يخص الممر المائي الاستراتيجي المتنازع عليه.وزارة الدفاع الصينية وو تشيان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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