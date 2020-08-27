"تعليم مكة" يكمل تدريب 7629 متدربة على منصة "مدرستي"

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تذليل السبل أمام جميع الطالبات وأولياء أمورهن للتعلم عن بعد

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث "بنات" تدريب 7629 متدربة على منصة مدرستي، وذلك خلال الفترة 6 - 8/ 1/ 1442هـ.

وذكرت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية لمياء بشاوري أن إدارة تعليم مكة المكرمة حرصت على تدريب كافة الفئات المستهدفة من قائدات مدارس ومشرفات تربويات ومعلمات وطالبات وإعدادهن الإعداد الجيد والذي من شأنه المتابعة والإشراف أعمال منصة "مدرستي" وتسخير كافة الإجراءات التي تسهم في تذليل كافة السبل أمام جميع الطالبات وأولياء أمورهن للارتقاء بالعملية التعليمية عن بعد.

وأضافت مديرة إدارة التدريب والابتعاث للبنات الدكتورة جميلة الرويثي أن منصة مدرستي يتم من خلالها تفعيل دور الطالبات في العملية التعليمية، حيث إن الطالبة تعتبر محور العملية التعليمية، ولتحقيق هذا الأمر فقد تم خلق نشاطات تعليمية منوعة مراعية لجميع الفروق الفردية بين المتعلمات، عبر استراتيجيات تعليمية ووسائل حديثة مواكبة لتطوير مهارات الطالبات، ليتسنى للطالبة فهم المحتوى الإلكتروني والتقدم في تعلمه، لذا كانت منصة مدرستي من المنصات التعليمية المميزة والمعروفة في المملكة.

ولفتت "الرويثي" أنه تم توفير أدوات مناسبة ومنوعة للتعليم عن بعد، والتي تساهم في وصول المعلومات الدراسية بسهولة عبر الفصول الافتراضية والأنشطة والاختبارات والواجبات المدرسية عبر المنصة.

وكشفت أنه خلال الفترة 6 - 8/ 1/ 1442هـ تم تدريب 7629 متدربة لفئة المعلمة عبر 23 قاعة افتراضية، كما تم تدريب 937 قائدة مدرسة عبر 8 قاعات افتراضية .الإدارة العامة للتعليم مكة المكرمة