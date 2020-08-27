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مركز الملك عبدالله لخدمة العربية يطلق دورات تدريبية لمعلمي الناطقين بغيرها

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مركز الملك عبدالله لخدمة العربية يطلق دورات تدريبية لمعلمي الناطقين بغيرها مركز الملك عبدالله لخدمة العربية يطلق دورات تدريبية لمعلمي الناطقين بغيرها
يقدمها مجموعة من الخبراء من 31 أغسطس الجاري حتى 30 من سبتمبر المقبل

مركز الملك عبدالله لخدمة العربية يطلق دورات تدريبية لمعلمي الناطقين بغيرها

يطلق مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية "عن بُعد" في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لمعلمي ومعلمات اللغة العربية في أنحاء العالم، يقدمها مجموعة من الخبراء والمختصين في تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها، خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى 30 من سبتمبر المقبل.

وذكر الأمين العام للمركز الدكتور محمود إسماعيل صالح، أن هذه الدورات جاءت بناءً على الحاجة القائمة لمعلمي ومعلمات اللغة العربية للناطقين بغيرها في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تلبية رغبة الميدان التعليمي، واستثمار الفرص المتاحة عبر المنصات الافتراضية للوصول إلى شريحة واسعة من المهتمين، حيث يقدمها المركز عن بُعد ضمن مجموعة من الخبراء والمختصين في تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها.

وأشار الأمين العام للمركز إلى أنه يسمح لكل متقدم التسجيل في دورة واحدة فقط من الدورات الخمس، لإتاحة الفرصة للآخرين، وستكون مدة كل دورة ثلاثة أيام، وتبدأ الدورة الساعة (11) صباحاً بتوقيت مكة المكرمة - الساعة (8) صباحاً بالتوقيت العالمي (جرينتش)، مشترطاً بأن يكون المتقدم من معلمي ومعلمات اللغة العربية للناطقين بغيرها ومجيداً للغة العربية تحدثاً وكتابة.

وجاءت عناوين الدورات التخصصية لمعلمي ومعلمات اللغة العربية للناطقين بغيرها كالآتي: التخطيط لبرامج دورات تعليم اللغة العربية، مبادئ أساسية في تعليم العربية، تعليم مهارات وعناصر اللغة العربية، التقنية وتعليم اللغة العربية، والاختبارات اللغوية.مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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