الأردن .. بدء تجربة اللقاح الإماراتي ضد كورونا على المتطوعين

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تم تجربته على 30 ألف متطوع في عدة دول منها الصين والبحرين

بدأت الأردن تجربة "اللقاح الإماراتي" لفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين في العاصمة عمان.

وقال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات لموقع "رؤيا" الأردني، إن تجربة إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمتطوعين هي عبارة عن دراسة علمية تشترك بها عدة دول منها الأردن وتقوم على إعطاء اللقاح لمتطوعين، مبينًا أنه لا خطورة على المتطوع عند أخذ اللقاح.

وأضاف زريقات أن اللقاح تقوم عليه شركة عالمية متخصصة بهذا المجال، مبينًا أن إعطاء اللقاح في الأردن سيكون تحت موافقة الجهات الرسمية، مثل وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء وضمن البروتوكول الطبي المعمول به ضد فيروس كورونا المستجد وداخل غرفة معقمة ومخصصة لذلك، كأي لقاح آخر.

وأوضح زريقات أن اللقاح أعطي لأكثر من 30 ألف متطوع في عدة دول منها الصين والإمارات والبحرين، مشيرًا إلى أن المتطوع لتجربة اللقاح يمر بمراحل منها الفحص السريري وبعدها يجري إعطاؤه اللقاح على مرحلتين.

وأكمل: "تقديم لقاح الفيروس هو ضمن نشاط علمي أردني إماراتي، سيتم إعطاؤه لنحو 150 شخصًا تطوعوا لذلك. التطوع كان اختياريًا وغير ملزم ووصل عدد طلبات التطوع إلى أكثر من 200 شخص".

وحول تأثيرات اللقاح كشف زريقات عن أنه من المتوقع أن يرافق أخذ اللقاح أعراض مثل الصداع والتحسس، مبينًا أنه سيجري متابعة المتطوع بعد أخذه للقاح.

وأشار زريقات إلى أن من بين شروط التطوع "ألا يكون المتطوع يعاني من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي والكبدي والسرطان وغيرها، أو نقص في المناعة أو من الحوامل أو كبار السن أو يعاني من أي حساسية".الأردن فيروس كورونا الجديد