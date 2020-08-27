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آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بُعد ودور الأسرة في إنجاحه

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آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بُعد ودور الأسرة في إنجاحه آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بُعد ودور الأسرة في إنجاحه
يأتي ذلك استمرارًا لدور الوزارة الفاعل في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد

آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بُعد ودور الأسرة في إنجاحه

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بأن تكون خطبة الجمعة يوم غد التاسع من شهر محرم 1442هـ، عن أهمية التعليم عن بُعد، وأهمية مشاركة الأسرة وولي الأمر لإنجاحه.

جاء ذلك في تعميم أصدره لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة؛ للتنويه بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -أعزها الله- للتعليم ومسيرته في هذا الوطن، وبذلها الكثير في سبيل ذلك، وأهمية رسالة المعلم وعضو هيئة التدريس، والأمانة الملقاة على عاتقهم في غرس المعاني الجليلة من الاعتزاز بهذا الدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والتأكيد على الدور الحيوي والتكامل للأسرة وولي الأمر مع المدرسة والتنظيم في المتابعة والتحصيل، وأهمية التعليم عن بُعد وتحفيز ومتابعة الطلاب لتحقيق العملية التعليمية.

وأكد التعميم غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني والاعتزاز بالوطن، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وإيضاح دور المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات) في رفع مستوى الوعي الفكري، ودور الأسرة في المساهمة بذلك.

ويأتي توجيه الوزير في إطار مواكبة الجهود التي يبذلها ولاة الأمر -حفظهم الله- في السعي لتوفير كل أسباب الأمن والسلامة لأبناء هذا الوطن، إلى جانب أن تكون خطبة الجمعة متزامنة مع جميع الأحداث التي تطرأ على الساحة، وخصوصًا ما يتعلق منها بجائحة كورونا؛ استمرارًا لدور الوزارة الفاعل في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد، ومنبر الجمعة، ونشر الوعي المجتمعي في بداية العام الدراسي.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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