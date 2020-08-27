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مباشر: ترأس وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، مشيراً لوجود اتفاقيات ستوقع بين البلدين بعد إقرارها من قبل مجلس النواب.

واستعرض الوزير في مستهل الاجتماع، بحسب بيان لوزارة التخطيط، النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها زيارة الوفد العراقي إلى المملكة العربية السعودية للمدة من 19 - 20 يوليو/ تموز 2020.

وأكد وزير التخطيط، أن لدى الجانب السعودي رغبة كبيرة في فتح آفاق واسعة من التعاون مع العراق، في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية والخدمية، مشيراً إلى ترحيب العراق بهذا التعاون الإيجابي البناء، واستعداده لتوفير أفضل الظروف لإنجاحه.

وأشار النجم، إلى وجود عدد من الاتفاقيات التي ستوقع بين البلدين بعد إقرارها من قبل مجلس النواب، كما أن الجانب العراقي سيقدم مجموعة من المقترحات إلى الجانب السعودي، التي تتضمن، إمكانية تمويل المشاريع المتوقفة، ومنها إنجاز المجمعات السكنية، والمشاريع الخدمية، في قطاعات الصحة والتعليم والماء والمجاري.

ولفت النجم، إلى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين، في تحقيق المزيد من الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن زيارة الوفد العراقي إلى الرياض، تمخضت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم، في مجالات التقييس والسيطرة النوعية، وتمويل مجموعة من المشاريع من القرض السعودي الميسر للعراق والبالغ مليار دولار.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووكيلا وزارتي التجارة والإسكان والإعمار، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال؛ ومن بينها العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها بين الجانبين، لاسيما ما يتعلق منها بتشجيع وحماية المنتج الوطني، وكذلك إنشاء مركز للشركات السعودية في العراق، فضلاً عن استعراض الجهود الحكومية الإغاثية والإنسانية وإعادة الاستقرار للنازحين.

وقال السفير العراقي في الرياض، قحطان الجنابي، 23 أغسطس/ آب الجاري، إن هناك استعدادات دبلوماسية وبروتوكولية في العاصمة السعودية؛ للزيارة الرسمية التي يتوقع أن يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمملكة قريباً.

وتم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي للمملكة، في يوليو/ تموز الماضي؛ بعد دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المستشفى لإجراء فحوصات جراء وجود التهاب بالمرارة.

واختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي، في 20 يوليو/ تموز الماضي، أعمال دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة، وتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات بعدة مجالات.

وقال السفير العراقي لدى المملكة العربية السعودية، قحطان طه خلف، إن المجلس التنسيقي العراقي السعودي اتفق، خلال اجتماعه بالرياض، على الاستثمار في مشاريع عراقية كبيرة، والشروع قريباً ببناء هدية الملك سلمان المتمثلة ببناء ملعب رياضي في بغداد.

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