"المياه" تشيّد خَزّانين في رماح بالرياض بـ27 مليون ريال

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تنفيذ 532 توصيلة مياه منزلية لخدمة 6.3 ألف مستفيد

أنهت شركة المياه الوطنية مؤخرًا، أعمالها بتشييد خزانيْ مياه بسعة 16 ألف متر مكعب؛ وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 27 مليون ريال، كما تَضَمّن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 83 كيلو مترًا طوليًّا، بالإضافة إلى تنفيذ 532 توصيلة مياه منزلية؛ لخدمة أكثر من 6.3 ألف مستفيد من العملاء، والاستغناء عن 5500 رحلة صهريج في محافظة رماح.

وتُواصل الشركة استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضِمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نِسَب تغطيتها للخدمات التي تقدّمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع لعدد من أحياء مدينة الرياض ومحافظاتها وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء من مشاريعها ودخولها بشكل فعلي لخدمة العملاء؛ مشددة على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.شركة المياه الوطنية