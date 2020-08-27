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"تقييم" تقدّم أول دورة تعريفية في السيارات الكهربائية والهجينة

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"تقييم" تقدّم أول دورة تعريفية في السيارات الكهربائية والهجينة "تقييم" تقدّم أول دورة تعريفية في السيارات الكهربائية والهجينة
بما يعزز الجودة في تقارير التقدير ويحفظ حقوق جميع الأطراف

قدّمت الهيئة للمقيّمين المعتمدين "تقييم" أول دورة تدريبية في تقدير السيارات الكهربائية والهجينة، ضمن أهدافها في رفع مستوى كفاءة العاملين في مراكز تقدير أضرار المركبات ومواكبة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ومستجدات قطاع المركبات، بما يعزز الجودة في تقارير التقدير ويحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وذكرت "تقييم" أن هذه الدورة التي حضرها مقدّرو أضرار المركبات بالإضافة لممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، اشتملت على آلية عمل المركبات الكهربائية والهجينة، والبطاريات وعمرها الزمني ومتوسط استهلاكها ومواصفات الشواحن وأنواعها، بالإضافة لطرق الصيانة والسوائل الموجودة في المركبة وطرق التعامل مع حالات الطوارئ.

يشار إلى أن "تقييم" قامت بإعداد برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مركز دراسات وأبحاث والمركبات البريطاني "Thatcham" يتكون من 4 دورات تدريبية تتمحور حول معايير التقييم الدولية، وتصنيع وتصميم هياكل المركبات ويتطرق إلى عملية الإصلاح والتقنيات اللازمة في بناء المركبة والمواد المستخدمة أنظمة السلامة الحديثة في المركبات، وتأثيرها في عمليات الإصلاح وأداء المركبة.

ويستطيع الفرد بعد اجتيازها واستكماله ساعات الخبرة المطلوبة، ممارسة مهنة تقدير أضرار المركبات في المراكز المعتمدة من الهيئة.الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تقييم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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