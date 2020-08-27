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"كورونا" يُغَيّب رئيس لجنة أرباب الطوائف بمكة "طلعت تونسي"

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"كورونا" يُغَيّب رئيس لجنة أرباب الطوائف بمكة "طلعت تونسي" "كورونا" يُغَيّب رئيس لجنة أرباب الطوائف بمكة "طلعت تونسي"
فيما تَقررت الصلاة على الفقيد مغرب اليوم والدفن في مقبرة المعلاة

غيّب الموت، رئيس لجنة شركات أرباب الطوائف في الغرفة التجارية بمكة المكرمة، طلعت بن جميل تونسي، بعد أن أُدخل المستشفى مطلع شهر يوليو الماضي؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي "تونسي"، صباح اليوم، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ فيما تقررت الصلاة على الفقيد مغرب اليوم والدفن في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة؛ سائلة المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.طلعت تونسي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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