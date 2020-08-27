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تقرير إيه إم بيست لقطاع الأسواق: المغرب العربي - منطقة واحدة، وثلاث أسواق تأمين فريدة

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تقرير إيه إم بيست لقطاع الأسواق: المغرب العربي - منطقة واحدة، وثلاث أسواق تأمين فريدة تقرير إيه إم بيست لقطاع الأسواق: المغرب العربي - منطقة واحدة، وثلاث أسواق تأمين فريدة

 ثمة فروقات كبيرة بين أسواق التأمين في كلّ من المغرب والجزائر وتونس- من النواحي الاقتصادية والديمغرافية والثقافية، على الرغم من التقارب الجغرافي بين هذه البلدان والقواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع بينها. يبحث تقرير جديد من "إيه إم بيست" بعنوان "المغرب العربي - منطقة واحدة، وثلاث أسواق تأمين فريدة"، في الآفاق والفرص طويلة الأجل لأسواق التأمين الثلاثة بمنطقة المغرب العربي.

هذا وقد برهنت أسواق التأمين المغربية الثلاثة، على مدى السنوات الخمس الماضية، عن مسارات نمو قوية، تفوق معدلات السوق العالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه، على الرغم من التحديات قريبة المدى التي فرضها تفشي وباء "كوفيد-19" والانكماش الاقتصادي الناجم عنه.

إلا أن "إيه إم بيست" تشير في تقريرها الخاص لقطاع الأسواق إلى وجود تحديات متعددة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمتع بالقدرة على الحد من قدرة توسع قطاع التأمين في المنطقة. تشمل هذه التحديات الضغوطات السياسية والاقتصادية، والنظرة السلبية لدى السكان فيما يتعلق بالتأمين والطبيعة المتطورة للأطر التنظيمية والإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر جائحة "كوفيد-19" وتداعياتها الممتدة على الأسواق المالية والاقتصادات حول العالم، سلباً على آفاق نمو شركات التأمين المحلية على المدى القريب

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شبكة عيون الإخبارية