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الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

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الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا
بسبب الاعتقالات العشوائية والقيود على حرية  التعبير

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

جددت وزارة الخارجية الأمريكية نصائحها بعدم السفر إلى تركيا، مصدرة لرعاياها تحذيراً من الدرجة الثالثة.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: من أسباب دواعي عدم السفر إلى تركيا "انتشار الإرهاب والاعتقالات التعسفية العشوائية، والقيود على التعبير ومخاطر ".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في تركيا، وقد يهاجم الإرهابيون دون سابق إنذار، ويستهدفون المواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق والمرافق الحكومية المحلية والفنادق والنوادي والمطاعم وأماكن العبادة والمتنزهات والفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى والمؤسسات التعليمية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة.

ووفق "رويترز"، فقد حدد البيان محافظة شرناق ومحافظة حكاري كمسارح لعمليات إرهاب محتملة.

ودعت الخارجية الرعايا الأمريكيين إلى عدم التعرض للاعتقال المفاجئ، حيث قالت إن قوات الأمن التركية اعتقلت عشرات الآلاف من الأفراد، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، بزعم ارتباطاتهم بمنظمات إرهابية، بناء على أدلة وأسباب هزيلة أو سرية يبدو أنها ذات دوافع سياسية.

وحذرت من إمكانية أن تؤدي المشاركة في المسيرات التي لم توافق عليها التركية بشكل صريح، وكذلك انتقاد الحكومة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الاعتقال.وزارة الخارجية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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