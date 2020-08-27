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"كاوست" تنال جائزة "ستيفي" الدولية للتميز في بيئة العمل

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"كاوست" تنال جائزة "ستيفي" الدولية للتميز في بيئة العمل "كاوست" تنال جائزة "ستيفي" الدولية للتميز في بيئة العمل
خطوة تعزز مكانة الجامعة عالميًّا ومضيها في مجالات الأبحاث

حصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، جائزة ستيفي الدولية؛ وذلك لتحقيقها الصدارة العالمية في مجال بيئة العمل والأنظمة الداخلية؛ مما يعزز مكانة الجامعة عالميًّا ومضيها في مجالات الأبحاث والكشوفات العلمية.

وذكر نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان، أن الجائزة العالمية دلالة على ما حققته "كاوست" علميًّا وبحثيًّا وأكاديميًّا وتميزًا في بيئتها الداخلية.

وأشار إلى أن الجامعة ستواصل خطواتها نحو التطوير وتعزيز قدراتها من أجل بيئة محفزة للإبداع والتقدم.

وأضاف أن الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، قد حازت مؤخرًا على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى التي نظّمتها غرفة تجارة رأس الخيمة في الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام ٢٠٢٠.

يُذكر أن جائزة ستيفي الدولية تم تأسيسها في العام 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نالت المكانة الدولية الرسمية نظرًا لآلية الاختيار الموضوعية، والمحكمين الحياديين، والخبراء المختصين، وغيرها من الاشتراطات والإجراءات؛ حيث تقدم هذه الجائزة للأعمال والمشاريع الريادية على مستوى دول العالم، وتستقبل كل عام أكثر من 12 ألف ترشيح من شركات تزيد على 70 دولة، وتتركز فئات الجائزة على مجالات عديدة في الابتكارات العملية والإنجازات المهنية.جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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