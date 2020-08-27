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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ 9 مساء

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ 9 مساء "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر لـ 9 مساء
بعد تنبيه "الأرصاد" من أمطار على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـتاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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