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آخر أرقام كورونا في .. 121 وفاة و4711 إصابة

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آخر أرقام كورونا في روسيا.. 121 وفاة و4711 إصابة آخر أرقام كورونا في .. 121 وفاة و4711 إصابة
"الصحة": 23,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض

آخر أرقام كورونا في روسيا.. 121 وفاة و4711 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 121 حالة وفاة و4711 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لتبلغ الحصيلة 9755756 إصابة، منها 16804 حالات وفاة منذ بداية الوباء.


وتشير هذه الأرقام التي نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة في تقريره اليومي، إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الحالات اليومية مقارنة باليوم السابق (4676 إصابة و115 وفاة).

ووفق اليوم زاد إجمالي حالات الشفاء بواقع 6411 حالة خلال اليوم الماضي ليصبح 792561، بينما بقي هناك 166211 حالة نشطة حتى الآن.

وذكر التقرير أن 23,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو حافظ معدل حالات كورونا الجديدة على استقراره مع تسجيل 637 إصابة و12 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 640 إصابة و11 وفاة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة 259707 إصابات، منها 4776 وفاة.

وبتماثل 1435 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 209628 شخصا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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