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.. لحظة اندلاع النيران بمحلات قطع غيار السيارات بالكويت

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لا خسائر بالأرواح.. وإنقاذ 50 مركبة بعضها فاخر

بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران بمحلات قطع غيار السيارات بالكويت

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء، سيطرة 6 فِرَق تابعة لها على حريق اندلع فجر اليوم الخميس في عدد من محلات الزينة وقطع غيار السيارات وبيع الإطارات وكراج في منطقة المرقاب.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت "الإطفاء" في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة: إن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات الإطفاء في تمام الساعة الثانية فجرًا، يفيد باندلاع حريق هائل في عدد من المحلات المذكورة، وعلى إثره تم توجيه فِرَق الإطفاء من مراكز: (الهلالي، والمدينة، وحولي، والعارضية، وصبحان، والإسناد)، وكان الوقت المستغرق لوصول أول فرقة إطفاء للموقع في غضون دقيقتين. وأضافت أن فِرَق الإطفاء شرعت فورًا في مكافحة الحريق وتمت عملية تطويق المنطقة المشتعلة كي لا تمتد النيران إلى باقي المحلات المجاورة؛ حيث بلغ عدد المحلات المتضررة من الحادث، تسعة محلات بمساحة إجمالية تُقارب 2500 متر مربع.

وقد تَمَكّنت فِرَق الإطفاء من حماية أكثر من 50 مركبة، بعضها فارهة، كادت تأتي عليها النيران. وذكرت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار فقط على الماديات؛ في حين باشرت مراقبة التحقيق في الحريق عملها لمعرف مسببات الحادث، وحضر إلى الموقع بجانب رجال الإطفاء رجال الأمن والطوارئ الطبية.

بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران بمحلات قطع غيار السيارات بالكويت

بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران بمحلات قطع غيار السيارات بالكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران بمحلات قطع غيار السيارات بالكويت

بالفيديو.. لحظة اندلاع النيران بمحلات قطع غيار السيارات بالكويت

شبكة عيون الإخبارية