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تلجأ سرًّا وتُزايد علنًا.. مبعوث الدوحة إلى تل أبيب بعد "حماس"!

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تلجأ سرًّا وتُزايد علنًا.. مبعوث الدوحة إلى تل أبيب بعد "حماس"! تلجأ سرًّا وتُزايد علنًا.. مبعوث الدوحة إلى تل أبيب بعد "حماس"!
فيما أجرى وفد أمني مصري محادثات لتثبيت التهدئة على حدود غزة

تلجأ سرًّا وتُزايد علنًا.. مبعوث الدوحة إلى تل أبيب بعد

غادر المبعوث القطري، محمد العمادي، قطاع غزة متوجهًا إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم كشف هويته: إن "العمادي" بحث مع رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار "سبل تثبيت التهدئة وتخفيف الحصار".

وأضاف وفق "سكاي نيوز"، أن "العمادي" الْتقى، الثلاثاء، قبل وصوله غزة، بمسؤولين إسرائيليين أبلغوه بوجود "موافقة على إنهاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية، وتخفيف الحصار تدريجيًّا، وإعادة إمداد غزة بالوقود".

وتحاول قطر تقديم نفسها بمثابة طرف لا يتعامل مع إسرائيل كما لا تتوانى عن المزايدة على دول أخرى تقيم علاقات معلنة؛ لكن تقريرًا في موقع "إنتلجنس أونلاين" كشف، مؤخرًا، أن الدوحة تلجأ سرًّا إلى خدمات التقنية والأمن المقدمة من قِبَل شركات إسرائيلية.

وبحسب مصدر قريب من حركة حماس؛ فقد أبلغت الأخيرة الموفدَ القطري بمطالبها؛ من بينها مضاعفة عدد تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل لفلسطينيي القطاع، وتوسيع المنطقة الصناعية في شرق القطاع، واستئناف تزويد القطاع بالكهرباء.

وقبل أسبوع، أجرى وفد أمني مصري محادثات مع "حماس" التي تسيطر على غزة، وإسرائيل لاحتواء التوتر على حدود القطاع، وتثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة القاهرة العام الماضي.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على القطاع؛ ردًّا على إطلاق البالونات الحارقة، وتمثلت تلك العقوبات في إغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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