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تفاصيل أول صلاة جمعة بالمساجد بعد انقطاع طويل.. ودرجات الحرارة تنخفض .. واحترس من الموبايلات الرخيصة

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