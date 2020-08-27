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انتبه.. هذه العلامات تدل على أن هاتفك مخترق

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انتبه.. هذه العلامات تدل على أن هاتفك مخترق انتبه.. هذه العلامات تدل على أن هاتفك مخترق
حددتها خبيرة تقنية ومتخصصة بأمن المعلومات

انتبه.. هذه العلامات تدل على أن هاتفك مخترق

على الرغم من الفوائد الكبيرة للهواتف الذكية التي باتت إحدى الأدوات التي نستخدمها على مدار اليوم في العمل والمنزل والعديد من الأماكن؛ لكن هذه الأجهزة ورغم فائدتها الكبيرة قد تتحول لأدوات للتجسس على مستخدميها أحيانًا.

وتبعًا للخبيرة التقنية وكبيرة المستشارين في مركز Infosystems المتخصص بأمن المعلومات، يلينا أغاييفا؛ توجد عدة علامات تدل المستخدم على أن هاتفه قد تم اختراقه أو يتعرض للتجسس الإلكتروني.

ومن أبرز تلك العلامات -بحسب " اليوم"- عندما يلاحظ صاحب الهاتف أن جهازه بدأ يعاني فجأة من مشكلات في العمل، أي عندما يقوم الهاتف من تلقاء نفسه بعملية إعادة الإقلاع على سبيل المثال.

ومن المؤشرات التي قد تدل صاحب الهاتف على أن هاتفه مخترق هو ظهور تطبيقات جديدة في الهاتف لم يحملها في جهازه مسبقًا، وكذلك ظهور رسائل أو اتصالات غريبة في سجلات الرسائل أو الاتصالات الواردة أو الصادرة.

وبالإضافة لكل ما سبق؛ فإن الاستنزاف السريع لمخزون البطارية أو ارتفاع حرارة الهاتف بشكل غير طبيعي عند استعماله، أو زيادة حجم حركة مرور البيانات للهاتف عبر الإنترنت، كلها تشير إلى أن الهاتف قد يكون مخترقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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