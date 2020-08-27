أخبار عاجلة

"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية -
عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب -
إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11% -
من هو "خالد المشري".. "عراب تركيا الخفي" السبب في أزمة طرابلس؟ -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

هل يتمكن هذا اللقاح الصيني من إعادتنا إلى الحياة الطبيعية؟

Print
مواضيع متعلقة
بـ5 دولارات والنتيجة خلال دقائق.. FDA تصرح استخدام فحص جديد لكورونا

بـ5 دولارات والنتيجة خلال دقائق.. FDA تصرح استخدام فحص جديد لكورونا

شاهد كيف تحول هذه الشركة مرائب السيارات إلى منازل بأسعار معقولة

شاهد كيف تحول هذه الشركة مرائب السيارات إلى منازل بأسعار معقولة

ريم الهاشمي تختتم اجتماع المشاركين الدوليين لإكسبو 2020.. هذا ما قالته

ريم الهاشمي تختتم اجتماع المشاركين الدوليين لإكسبو 2020.. هذا ما قالته

هل يكون ترامب أول رئيس أمريكي يحال للمساءلة ويعاد انتخابه لفترة جديدة؟

هل يكون ترامب أول رئيس أمريكي يحال للمساءلة ويعاد انتخابه لفترة جديدة؟

شبكة عيون الإخبارية