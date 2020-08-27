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سحب رعدية ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه مكة والمدينة ونجران

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سحب رعدية ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه مكة والمدينة ونجران سحب رعدية ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبه مكة والمدينة ونجران
حالات تضم محافظات وتستمر في إحدى المناطق حتى الساعة التاسعة مساء

سحب رعدية ورياح ورؤية تتدنى..

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.

وفي مكة المكرمة، نبّهت الهيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات القنفذة، والليث، والخرمة، والمويه، وتربه، ورنية، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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