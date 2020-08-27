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الصين: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

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الصين: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات الصين: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
كلها وافدة من الخارج

الصين: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إنها سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضًا من 15 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الحادي عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضًا 19 حالة حاملة للفيروس؛ لكنها خالية من الأعراض انخفاضًا من 14 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85004؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الجديد

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