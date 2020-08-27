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"" يتحدى "بايدن" لاختبارات تعاطي العقاقير المنشطة

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"ترامب" يتحدى "بايدن" لاختبارات تعاطي العقاقير المنشطة "" يتحدى "بايدن" لاختبارات تعاطي العقاقير المنشطة
قبل مناظرتهما الأولى

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ، لأن يخضع هو ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لاختبارات تعاطي عقاقير منشطة، قبل المناظرة الأولى بينهما الشهر المقبل.

وقال ترامب لصحيفة "ذا واشنطن إكزامنر": إنه لاحظ تحسنًا مفاجئًا في أداء بايدن في المناظرات التلفزيونية للديمقراطيين؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

ولم يقدم الرئيس أي دليل على أن خصمه ربما يتعاطى عقاقير منشطة؛ بخلاف القول: "أنا جيد جدًّا في هذه الأشياء".

وسيعقد بايدن وترامب ثلاث مناظرات قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل.

وفي عام 2016، أشار ترامب إلى أن منافسته الديموقراطية آنذاك، هيلاري كلينتون، قد "دب الحماس فيها" قبل مناقشاتهما، وطالبها بإجراء اختبار العقاقير المنشطة قبل مناظرتهما التلفزيونية المباشرة الأخيرة.

وتجاهل معسكر كلينتون حينها التحدي الذي يواجهه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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