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تُطَوِّر جهازًا يكشف في الهواء

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روسيا تُطَوِّر جهازًا يكشف فيروس كورونا في الهواء تُطَوِّر جهازًا يكشف في الهواء
سيتم عرضه خلال فعاليات منتدى الجيش 2020

روسيا تُطَوِّر جهازًا يكشف فيروس كورونا في الهواء

طوّرت جهازًا للكشف عن "كوفيد-19" في الهواء الطلق، وسيتم عرض الجهاز خلال فعاليات منتدى الجيش 2020.

وقال المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف: إن الجهاز (كا إم زد) يُعتبر منتجًا جديدًا تمامًا، وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف الفيروس التاجي "كورونا" في الهواء؛ مشيرًا إلى أن الجهاز يكشف عن الفيروسات في الهواء من 10 إلى 30 دقيقة.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، وأن المشروع جاهز للإنتاج.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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