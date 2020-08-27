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أكثر من 4500 مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الحدود الشمالية

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أكثر من 4500 مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الحدود الشمالية أكثر من 4500 مستفيد من خدمات مركز "تأكد" في الحدود الشمالية
تساعد على الكشف المبكر عن الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى

أكثر من 4500 مستفيد من خدمات مركز

قدّم مركز "تأكد" في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـ4556 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة هذه المراكز لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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