أخبار عاجلة

"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية -
عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب -
إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11% -
من هو "خالد المشري".. "عراب تركيا الخفي" السبب في أزمة طرابلس؟ -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "مدارس ينبع الصناعية" تُنهي تسليم الكتب والمقررات للطلاب

Print
وفق منهجية وجداول زمنية مع تطبيق الاحترازات الوقائية من "كورونا"

شاهد..

أنهت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع، تسليم الكتب والمقررات الدراسية لأولياء أمور طلاب مدارس ينبع الصناعية وفق الجداول الخاصة لمواعيد صرف الكتب؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد خلال عمليات التسليم للوقاية من المستجد "كوفيد-19".

وجرت عملية التسليم وفق منهجية وجداول زمنية معينة تم الإعلان عنها عبر منصات المدارس الإلكترونية، إضافة إلى رسائل نصية لأولياء أمور الطلاب؛ فيما نفذت القيادات التعليمية العديد من الزيارات الميدانية للمدارس؛ للوقوف على آلية التوزيع والاطلاع على مبادرات مدارس ينبع الصناعية حول برامج التعليم عن بُعد، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية أو الجزئية، ورفع مستوى التجهيزات الفنية والتقنية لمنصة "مدرستي"؛ لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل جد واجتهاد.

وتُعد منصة "مدرستي" التي أطلقتها وزارة التعليم بديلًا تعليميًّا تفاعليًّا للدراسة عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول؛ لتقديم العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي، والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف، ويحقق السلامة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا.

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية