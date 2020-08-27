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حديث سنوات.. أهالي الريث لـ"الصحة": افتحوا وحدة الكلى والأقسام

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حديث سنوات.. أهالي الريث لـ"الصحة": افتحوا وحدة الكلى والأقسام حديث سنوات.. أهالي الريث لـ"الصحة": افتحوا وحدة الكلى والأقسام
قالوا: نقطع مسافات للعلاج بمستشفى بيش وغيره.. والإدارة صامتة

حديث سنوات.. أهالي الريث لـ

ناشد أهالي محافظة الريث بمنطقة جازان، وزارة الصحة، فتح وحدة غسيل الكلى في المستشفى لخدمة المرضى.

وقال الأهالي في مناشداتهم، عبر "سبق": إن المستشفى لا يلبي كل احتياجات المرضى، وسط مطالبات بفتح كل الأقسام والعيادات والعمليات التي يحتاجها الأهالي والمرضى، مبينين أن المستشفى حديث، ولكنه لم يلبّ كافة متطلبات الأهالي، ويقطعون مسافات للعلاج بمستشفى بيش وغيره من المستشفيات.

وقال الأهالي: إن قسم الغسيل الكلوي بالريث بدأ الحديث عنه قبل سنوات طويلة؛ ولكن لم يستفد الأهالي منه، وسط مطالبات بافتتاحه.

وتواصلت "سبق" مع المتحدث باسم "صحة جازان" للتصريح حول الموضوع قبل شهر، دون ردّ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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