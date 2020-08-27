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معلمون ومعلمات يطالبون بتمديد التسجيل بـ"أنشطة التطوير" لانشغالهم

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معلمون ومعلمات يطالبون بتمديد التسجيل بـ"أنشطة التطوير" لانشغالهم معلمون ومعلمات يطالبون بتمديد التسجيل بـ"أنشطة التطوير" لانشغالهم
تحتاج مزيدًا من الوقت لإنجازها في ظل الظروف الراهنة مع بداية العام الدراسي الجديد

معلمون ومعلمات يطالبون بتمديد التسجيل بـ

تنتهي بعد عدة أيام المهلة التي حددتها وزارة التعليم لإضافة أنشطة التطوير المهني التي تم تحقيقها خلال مدة خدمة المعلمين والمعلمات السابقة، وسط تجديد المطالبات بتمديد فترة تسجيل الدورات التدريبية؛ نظرًا لبداية العام الدراسي وانشغال الكثير منهم بالتسجيل في المنصة التعليـمية "مدرستي" لأداء الطلاب والطالبات التعليم عن بُعد.

وتَلَقّت "سبق" مَطالب العديد من المعلمين والمعلمات لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد فترة إضافة أنشطة التطوير المهني "الدورات التدريبية" التي تم تحقيقها من المعلمين والمعلمات طوال خدمتهم في نظام "فارس"؛ حيث تنتهي مع بداية الدوام الأسبوع المقبل، ويتم اعتمادها 17 من هذا الشهر؛ لانشغال الكثير منهم بمنصة "مدرستي"، وتسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات التي تستغرق 11 مرحلة للتسجيل، وكذلك انتهاء أغلبهم من دورات تدريبية خلال الفترة القريبة السابقة.

وناشد الكثير منهم وزير التعليم، تمديد فترة تسجيل التطوير المهني التي أخذها المعلم طول فترة خدمته؛ حيث يتطلب الأمر الوقت لإنجازها في ظل الظروف الراهنة مع بداية العام الدراسي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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