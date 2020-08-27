إصابات كورونا.. قفزة قياسية في الهند.. والبرازيل تتجاوز 3.7 ملايين حالة

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خلال الـ24 ساعة الماضية.. أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، أن الهند سجلت اليوم الخميس، قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا، بلغت 75760 حالة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 ملايين مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وسُجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس؛ وفقًا لإحصاء رويترز. وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1023؛ ليصل مجملها إلى 60472.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم: إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1086 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و717156؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 117666 وفقًا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.