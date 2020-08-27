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المَعلمي يلتقي المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة

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المَعلمي يلتقي المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة المَعلمي يلتقي المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة
بحثا الأحداث الراهنة والمواضيع المشتركة وآخر التطورات الدولية

المَعلمي يلتقي المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة

الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية سنغافورة لدى الأمم المتحدة السفير برهان غفور.
وجرى خلال اللقاء، بحثُ الأحداث الراهنة وآخر التطورات على الساحة الدولية، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سنغافورة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
حضر اللقاء نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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