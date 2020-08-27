وزارة الأوقاف تحدد "الأمل حياة" موضوع خطبة أول جمعة بعد كورونا ومدتها 10 دقائق| #من_مصر

تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11%
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
من هو "خالد المشري".. "عراب تركيا الخفي" السبب في أزمة طرابلس؟
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
وزارة الأوقاف تحدد "الأمل حياة" موضوع خطبة أول جمعة بعد كورونا ومدتها 10 دقائق| #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الخميس 27 أغسطس 2020 09:22 صباحاً
91
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
وزير الاتصالات: أطلقنا اليوم موقعنا لخدمات مصر الرقمية | #من_مصر
CBC Egypt
الجمعة 28 أغسطس 2020 07:04 مساءً
أول تعليق من وزير التعليم العالي بعد فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات | #من_مصر
CBC Egypt
الجمعة 28 أغسطس 2020 07:04 مساءً
الأهلي يفوز على الجونة بهدف مروان محسن الحلقة الكاملة | #من_مصر
CBC Egypt
الخميس 27 أغسطس 2020 09:22 صباحاً
تعليق أيمن الكاشف على تبديل بادجي وهدف مروان القاتل وطرد ديانج أمام الجونة| #من_مصر
CBC Egypt
الخميس 27 أغسطس 2020 09:22 صباحاً
السابق
أيمن الكاشف يوضح فرص الزمالك في تخطي "الرجاء" بعد الفوز على الأهلي.. ويحذر قطبي مصر من هذا الأمر
التالى
"في انتظارك".. وزيرة التعاون الدولي تدعو "ماسك" لاستكشاف مقابر بناة الأهرامات
Tweets by @3yonNews