نشرة أخبار من مصر| #من_مصر

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"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11%
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
من هو "خالد المشري".. "عراب تركيا الخفي" السبب في أزمة طرابلس؟
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده
-
السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية
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السبت 29 أغسطس 2020 03:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
نشرة أخبار من مصر| #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الخميس 27 أغسطس 2020 09:22 صباحاً
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