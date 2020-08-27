أخبار عاجلة

الصحة العالمية: بلدان تشهد زيادة مفاجئة بإصابات كورونا من ضمنها الأردن -
تقرير دولي صادم عن تعامل الأمن اللبناني مع المتظاهرين -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق

Print
طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق
قال: الرياح المتوقعة الجمعة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء مكة وجازان والرياض

طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان.
وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات).
وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية

"زمزم الخيرية" تحصد جائزة التميز الدولي في مجال المسؤولية الاجتماعية

عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب

عبور شاحنتَيْ مساعدات طبية من "إغاثي الملك سلمان" إلى عدن ومأرب

إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11%

إلى ما دون الألف.. إصابات كورونا اليومية بالمملكة تتراجع ونسبة الأطفال 11%

من هو "خالد المشري".. "عراب تركيا الخفي" السبب في أزمة طرابلس؟

من هو "خالد المشري".. "عراب تركيا الخفي" السبب في أزمة طرابلس؟

شبكة عيون الإخبارية