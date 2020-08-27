أخبار عاجلة

الصحة العالمية: بلدان تشهد زيادة مفاجئة بإصابات كورونا من ضمنها الأردن -
تقرير دولي صادم عن تعامل الأمن اللبناني مع المتظاهرين -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط مستقر.. ومزيج برنت يسجل 45.64 دولارًا للبرميل

Print
النفط مستقر.. ومزيج برنت يسجل 45.64 دولارًا للبرميل النفط مستقر.. ومزيج برنت يسجل 45.64 دولارًا للبرميل
رويترز: مع تعرض السوق لضغوط من مخاوف "كورونا"

النفط مستقر.. ومزيج برنت يسجل 45.64 دولارًا للبرميل

استقرت النفط يوم أمس الأربعاء، مع تعرضها لضغوط من القلق بشأن آفاق الطلب أثناء جائحة ؛ لكنها لَقِيَت دعمًا من إيقاف منتجين أمريكيين الإنتاج في خليج المكسيك قبيل وصول الإعصار لورا.
وساهم تجدد مخاوف الجائحة، التي قلصت الطلب وانحدرت بالأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة في أبريل، في تثبيط معنويات السوق بعد تقارير هذا الأسبوع عن مرضى أصيبوا مجددًا بالفيروس؛ وهو ما يثير قلقًا بشأن المناعة مستقبلًا.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق، جلسة التداول منخفضة 22 سنتًا لتسجل عند التسوية 45.64 دولارًا للبرميل؛ بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس أربعة سنتات إلى 43.39 دولارًا للبرميل.
ووفق "رويترز" في جلسة الثلاثاء أغلق الخامان القياسيان كلاهما عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي سجلت أكبر زيادة منذ فبراير 2019 مع وصولها إلى حوالى 3.4 مليون برميل يوميًّا.
ومن ناحية أخرى قالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.7 ملايين برميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية