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الطقس اليوم: استمرار نشاط الرياح السطحية على 6 مناطق بينها الرياض

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الطقس اليوم: استمرار نشاط الرياح السطحية على 6 مناطق بينها الرياض الطقس اليوم: استمرار نشاط الرياح السطحية على 6 مناطق بينها الرياض
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

الطقس اليوم: استمرار نشاط الرياح السطحية على 6 مناطق بينها الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق: (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان)؛ فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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