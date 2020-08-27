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الصحة العالمية: بلدان تشهد زيادة مفاجئة بإصابات كورونا من ضمنها الأردن
-
السبت 29 أغسطس 2020 02:49 مساءً
تقرير دولي صادم عن تعامل الأمن اللبناني مع المتظاهرين
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السبت 29 أغسطس 2020 02:49 مساءً
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"
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السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض
-
السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك
-
السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده
-
السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة"
-
السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج"
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
ملعب ONTime - إيجابات نارية من "وجيه أحمد" في فقرة الماتش
فيديو
ON Sport
الخميس 27 أغسطس 2020 09:14 صباحاً
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