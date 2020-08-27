أخبار عاجلة

الصحة العالمية: بلدان تشهد زيادة مفاجئة بإصابات كورونا من ضمنها الأردن -
تقرير دولي صادم عن تعامل الأمن اللبناني مع المتظاهرين -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

"عايز أعيش عيشة محترمة لحد ما أموت".. مسن الإسكندرية يعيش فى الشارع منذ 15 يوما بعد غدر أشقائه

Print
مواضيع متعلقة
ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة لمحور تنموى وشريان حياة

ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة لمحور تنموى وشريان حياة

إقبال على بائع التين الشوكي في نادي الزمالك والأطفال يلتقطون معه سيلفي ويؤكد لسة ببيع الواحدة بجنيه

إقبال على بائع التين الشوكي في نادي الزمالك والأطفال يلتقطون معه سيلفي ويؤكد لسة ببيع الواحدة بجنيه

كيف نجح الأمن في اختراق الجماعة الإرهابية وإسقاط مرشد الإخوان؟

كيف نجح الأمن في اختراق الجماعة الإرهابية وإسقاط مرشد الإخوان؟

موجز التريندات من تلفزيون اليوم السابع: أزمة صور دانا جبر وحقيقة مفاوضات ساسى مع الأهلى

موجز التريندات من تلفزيون اليوم السابع: أزمة صور دانا جبر وحقيقة مفاوضات ساسى مع الأهلى

شبكة عيون الإخبارية