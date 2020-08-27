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الصحة العالمية: بلدان تشهد زيادة مفاجئة بإصابات كورونا من ضمنها الأردن
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السبت 29 أغسطس 2020 02:49 مساءً
تقرير دولي صادم عن تعامل الأمن اللبناني مع المتظاهرين
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السبت 29 أغسطس 2020 02:49 مساءً
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"
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السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية
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السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض
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السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك
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السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده
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السبت 29 أغسطس 2020 02:42 مساءً
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة"
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج"
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السبت 29 أغسطس 2020 02:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مينسك تعتبر العقوبات الأوروبية ضدها ضربة للعـلاقات الثنائية ومحـاولة لإسقـاط الأنظمة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 27 أغسطس 2020 09:02 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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