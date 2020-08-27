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"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"

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"الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول" "الشهري": الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" متوافرة للفئات كافة بموقع "باك تو سكول"
قالت إنه يحتوي على مجموعة من المهام التي وُضعت بشكل واضح وبلغة سهلة

أكدت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العام، أن الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي" للفئات كافة متوافرة على موقع "باك تو سكول"، وهي متاحة للجميع. وتبدأ الأحد المقبل الدراسة عن بُعد لـ 7 أسابيع لجميع مراحل التعليم العام وسط استعدادات وزارة التعليم لاستئنافها.

وفي التفاصيل، أوضحت "الشهري" في مداخلة هاتفية مع قناة أن الدليل الإرشادي للطلاب يحتوي على مجموعة من المسؤوليات والمهام التي وُضعت بشكل واضح وميسَّر، وبلغة سهلة، تناسب كل فئة مستهدفة لهذا الدليل.

وأضافت بأن الدليل يحتوي على دور الطالب قبل بدء الدراسة، وأثناء سيرها، وكيفية تمكُّنه من الأدوات في العملية التعليمية، سواء المحتوى، أو الأنشطة، أو التقييم والاختبارات، وطريقة المتابعة وتقويمه.. ويوفر له طريقة الحصول على التدريب والدعم والفني، وتوجيهات خاصة للطلاب.

وتابعت: تحوي المنصة حقيبة تدريبية موجهة لكل فئة من الفئات المستهدفة، تتضمن شرح طريقة استخدام المنصة بمقاطع ، تناسب الفئة العمرية، سواء كانت طلابًا ذوي إعاقة، أو طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ووصفت الشهري نسبة الإنجاز قبل بداية الدراسة وعودة المعلمين والمعلمات لبعض المهام، التي كان من المرجح أن تكون عند بدء العام الدراسي، بالجيدة، مشيرة إلى أن مجموعة من الهيئة التعليمية والإدارية قامت بإعداد الجداول، وتقسيم المهام، وتوزيع الحضور للمدارس، والكتب الدراسية للطلاب، بل إيصالها لهم في منازلهم في مبادرات تُشكر عليها إدارة التعليم والمدارس.

وأفادت متحدث التعليم بأن تجربة الانتقال من الحضور للمدرسة إلى التعلم عن بُعد إلكترونيًّا في العام الماضي كانت سريعة، وتمت خلال 10 ساعات فقط، لكنها أسهمت في الإعداد الجيد لهذا العام، وذلك بمشاركة الطالب والمعلم والمجتمع، وتم وضع الأدلة الإرشادية للفئات المستهدفة كافة؛ لتقودهم للمرحلة التعليمية بشكل صحيح. كما تم الاستفادة من التجارب كافة.

يُذكر أن وزارة التعليم نشرت عبر حسابها بتويتر ‫فيديو تعريفيًّا لشرح طريقة الدخول للحساب في منصة مدرستي خطوة بخطوة، ولمرة واحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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