أخبار عاجلة

الصحة العالمية: بلدان تشهد زيادة مفاجئة بإصابات كورونا من ضمنها الأردن -
تقرير دولي صادم عن تعامل الأمن اللبناني مع المتظاهرين -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

Print
الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة الأسد يكلف حسين عرنوس بتشكيل حكومة جديدة

جي بي سي نيوز :- كلف الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الثلاثاء، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء موقتا، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب.

وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقا، في 11 يونيو، مهام رئيس الوزراء موقتا إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو، بعدما أعفى الأسد رئيس السابق عماد خميس من منصبه.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تطبيق تيلغرام أن الأسد أصدر "المرسوم رقم 210 للعام 2020 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".

وبحسب الدستور، تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب في العاشر من أغسطس اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.

ويتحدر عرنوس (67 عاما) من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي لا تزال تسيطر فصائل مقاتلة على أكثر من نصف مساحتها.

وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.

ورئيس الوزراء الجديد مشمول، على غرار سلفه، بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.

ويواجه عرنوس صعوبات عديدة، واجهها من سبقه، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر مؤخرا إلى إغلاق أبوابها.

وستواجه حكومة عرنوس مزيدا من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في يونيو الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.

وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الحزمة الأولى منها 39 شخصا أو كيانا بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.

وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
زيادة سعر رغيف الخبز وغرامات المترو.. الحكومة تنفي ١٣ شائعة خلال الأسبوع.. تعرف عليها

زيادة سعر رغيف الخبز وغرامات المترو.. الحكومة تنفي ١٣ شائعة خلال الأسبوع.. تعرف عليها

شاهد كيف تحول هذه الشركة مرائب السيارات إلى منازل بأسعار معقولة

شاهد كيف تحول هذه الشركة مرائب السيارات إلى منازل بأسعار معقولة

موجز الأخبار | الحكومة تنفى وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر

موجز الأخبار | الحكومة تنفى وجود عجز في أسطوانات الأكسجين بمستشفيات الصدر

موجز الأخبار | الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%

موجز الأخبار | الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 30%

شبكة عيون الإخبارية